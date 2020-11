DOPING

LOSANNA Una spy story che tra colpi di scena, misteri e passioni tiene col fiato sospeso il pubblico ed è arrivata alle pagine finali. Da oggi a giovedì la Rusada va alla sbarra al Tas per chiarire una volta per tutte se la questione doping per gli atleti sia stata o meno gestita come un sistema di Stato da Mosca attraverso provette, laboratori e medici compiacenti. Il futuro dello sport russo è dunque nelle mani del Tribunale di Losanna che dovrà pronunciarsi in merito all'appello presentato dalla Russia contro la squalifica a quattro anni da tutte le competizioni sportive decisa dall'agenzia mondiale antidoping. La Wada alla fine dello scorso anno aveva infatti inflitto la pesante sanzione, riconoscendo in toto le presunte violazioni commesse dal laboratorio antidoping di Mosca. Sentenza di condanna a cui la Rusada (agenzia antidoping russa che per questo ha perso status di conformità) aveva però subito fatto ricorso, pur ammettendo di aver poche chance di ribaltare la decisione definita «una tragedia». Il caso ora sarà esaminato tra oggi e il 5 novembre, udienze che erano previste in estate, ma rinviate a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni in vigore in Svizzera sull'ingresso dei cittadini extra Ue. Se la più alta corte dello sport confermerà la decisione, bandiera e inno di Mosca saranno vietati alle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno e ai Giochi invernali di Pechino 2022.

CANDIDATURA A RISCHIO

Inoltre la Russia non potrebbe presentare la propria candidatura come sede della rassegna a cinque cerchi estiva del 2032. Né partecipare ad eventi mondiali o ospitare nel proprio Paese manifestazioni internazionali. I Mondiali già assegnati dovranno migrare, se ancora possibile, altrove. Insomma un bando totale. Gli sportivi russi potranno, nel caso, partecipare in forma individuale e sotto i colori della bandiera neutrale del Cio - come già accaduto ai Giochi invernali di Pyeongchang 2018 - solo comprovando la totale estraneità al doping. Nonostante non sia più la corazzata di un tempo, sono tanti i campioni che rischiano di dover rinunciare o partecipare ma senza dare medaglie alla madre Russia. Che vanta i ranking migliori nella scherma col fioretto e la spada femminile, resta una potenza nella pallavolo, aveva già la nazionale donne di pallanuoto qualificata. Nella lotta (quella libera) trema il re dei 97 kg Abdulrashid Sadulaev, e nella greco romana Musa Evloev e Roman Vlasov. Nel tennis da Medveded a Rublev. Aspettava con ansia il suo esordio nell'arrampicata anche Iuliia Kaplina.

In attesa di conoscere il destino dello sport di Mosca, il presidente della federbasket russa, ex stella Nba, Andrei Kirilenko ha lanciato un appello per salvare gli atleti non coinvolti nello scandalo. Perché con una condanna collettiva - dice l'ex cestista - si commetterebbe una grave ingiustizia. «Da atleta non mi è mai capitato che governo o ministero dello sport abbiano interferito con le squadra: non esiste un sistema doping» ha spiegato Kirilenko. Ed è invece sul doping di stato che ha fatto leva la Wada nella sentenza. Anche alla luce del rapporto McLaren che aveva evidenziato prove di test irregolari con oltre 1000 atleti, anche di vertice, coinvolti. E la copertura di un sistema che risalirebbe già al 2011 e proseguita ai Giochi di casa a Sochi (2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA