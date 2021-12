Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La Coppa Davis 2021 è della Russia. Nella finale di Madrid contro la Croazia, Rublev e Medvedev non deludono e riportano a Mosca la prestigiosa insalatiera, conquistata per la terza volta dopo i successi del 2002 e del 2006. Nessuna bandiera nazionale, una squadra chiamata Russian Tennis Federation, il concerto per pianoforte di Tchaikovsky come inno a causa delle sanzioni legate al doping nello sport russo, ma è comunque festa. I russi...