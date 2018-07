LA ROSSA È UNA FRECCIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISICi sarà da combattere fino in fondo, ma gli ultimi due risultati del tris di gare in soli 15 giorni sono un bottino molto prezioso per tentare di riportare il Mondiale a Maranello dopo un digiuno di oltre un decennio. Il disastro Mercedes a Zeltweg e la vittoria fuori casa di Silverstone fanno dimenticare in fretta i piccoli errori di Vettel che per eccessiva foga ha lasciato punti per strada prima a Baku e poi a Le Castellet. Cosa che non è capitata al suo grande rivale Hamilton, forse in qualche occasione cauto, ma sempre molto...