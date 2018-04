La Roma vuole il riscatto: «Cresciuti ma non basta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDA DELL'OLIMPICOROMA La Roma è chiamata a una prova di riscatto oggi contro la Fiorentina all'Olimpico dopo il ko per 4-1 in Champions contro il Barcellona al Camp Nou. «Il post Barcellona? Il primo giorno non è stato facile - racconta il tecnico giallorosso Esusebio Di Francesco -, eravamo dispiaciuti per il risultato, non meritavamo quel passivo ma dobbiamo guardare avanti e ora c'è una gara importante come quella contro la Fiorentina. Abbiamo qualche problemino con alcuni giocatori, dobbiamo preparare tutte le gare al meglio....