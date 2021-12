SERIE A

Nel posticipo della diciassettesima giornata, la Roma torna al successo contro lo Spezia, sconfitto all'Olimpico con un gol per tempo. Sblocca Smalling dopo 6 minuti su angolo. L'inglese sfiora il bis nel finale di tempo, ma la sua capocciata si stampa sulla traversa. Il raddoppio al 56' sempre su corner e ancora una volta con un difensore, Ibanez. All'82' occasione di accorciare per Amian che spedisce di poco a lato. Nel finale annullato una gol a Felix per fallo di mano: secondo giallo ed espulsione. I giallorossi agganciano la Juve al sesto posto e si preparano ad affrontare sabato l'Atalanta a Bergamo.

In vista della pausa di Natale la serie A non conosce soste. Venerdì sarà già in campo la neo capolista Inter in trasferta con la Salernitana, ultima in classifica. Il ritorno in vetta, con sorpasso ai cugini del Milan, ha dato nuovo entusiasmo ai nerazzurri che sentono aria di mini fuga. Domenica sera infatti Milan e Napoli si incroceranno al Meazza, e la squadra di Inzaghi potrebbe approfittarne per allungare.

CALENDARIO FAVOREVOLE

Inoltre nel turno infrasettimanale del 22 dicembre riceveranno in casa il Torino, mentre i rossoneri saranno di scena sull'insidioso campo di Empoli. La quinta vittoria consecutiva centrata contro il Cagliari ha certificato il momento di forma dei nerazzurri, che viaggiano a ritmi più veloci rispetto all'anno scorso con Conte in panchina: dopo 17 giornate, l'Inter di Inzaghi ha fatto 3 punti in più (40 a 37), segnato lo stesso numero di gol (43) ma subito 8 reti in meno. La cura Inzaghi funziona, proseguendo sulla scia di quanto fatto da Conte, ma dando maggiore libertà ai giocatori in campo.

Oggi intanto iniziano i sedicesimi di Coppa Italia che vedrannno impegnate sia Venezia che Udinese, reduci da due pareggi importanti in campionato. I lagunari (ore 15) ricevono la Ternana e Zanetti ne approfitta per fare turnover. Spazio, dunque, a chi ne ha avuto meno. «Mi aspetto risposte - dice il tecnico dei veneziani - i ragazzi non devono sprecare l'opportunità di essere presi in considerazione». Non saranno convocati Romero, Aramu, Ebuhei, Caldara, Haps, Ceccaroni e Vacca, mentre in campo saranno sicuri Schnegg, Peretz, Sigurdsson, Bjarkason, Heymans e Svoboda. Il fatto che giochino le «seconde linee» non vuole però sminuire la Ternana: «Voglio passare il turno - assicura Zanetti -, non è un'amichevole o una scampagnata».

Anche l'Udinese, che alle 18 affronta il Crotone alla Dacia Arena, sarà rivoluzionata rispetto alla buona prova col Milan. L'unico superstite potrebbe essere l'argentino Perez. Cioffi dovrebbe confermare il 3-5-2 con il gioiellino tedesco Samardzic regista avanzato alle spalle di Pussetto e Success. Completa il programma odierno Genoa-Salernitana (ore 21). Domani: Verona-Empoli (15), Cagliari-Cittadella (18) e Fiorentina-Benevento (21). Giovedì Spezia-Lecce e Sampdoria-Torino (21). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Italia 1.

