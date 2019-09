La Roma va con Zaniolo e Dzeko. Lazio ripresa disastrosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EUROPA LEAGUEEsordio con poker, la Roma brilla anche in Europa. In una formazione rimaneggiata dal turnover (in panchina si siedono anche capitan Florenzi, Mancini, Veretout, Pellegrini e Mkhitaryan) i giallorossi superano per 4-0 i turchi del Basakeshir grazie ad uno Zaniolo devastante soprattutto nel secondo tempo (sua la terza rete) e a Dzeko, autentica spina nel fianco della difesa ospite, autore del raddoppio. Da registrare l'esordio di Kalinic entrato in campo in sostituzione del centravanti bosniaco cui Fonseca ha dato modo di rifiatare...