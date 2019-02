La Roma soffre ma piega il Bologna con Kolarov e Fazio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA-BOLOGNA 2-1ROMA La Roma continua la serie positiva delle sue partite in casa, dove ora ha vinto quattro delle sue ultime cinque esibizioni, grazie al successo di misura sul Bologna in questo Monday night che ha attirato all'Olimpico appena 31mila infreddoliti tifosi. Per risolvere la sfida a proprio favore i giallorossi, ora di nuovo a -1 dal Milan e da quel quarto posto che significa un posto in Champions, hanno avuto bisogno di un rigore trasformato da Kolarov, uno degli uomini più discussi dalla tifoseria per via di certe sue uscite...