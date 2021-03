LE ALTRE PARTITE

La Roma si riprende il quarto posto regolando il Genoa con molta fatica, grazie al colpo di testa di Gianluca Mancini a metà primo tempo, su angolo di Lorenzo Pellegrini. Occasioni genoane per Destro e Cassata, giallorosse con Pedro e Villar (palo esterno) e proteste per il tocco di mano di Masiello, dei liguri.

C'è un rimescolamento, in fondo alla classifica. A Genova, il Cagliari coglie allo scadere il 7° punto in 3 gare con Semplici. Avanza all'11', sponda aerea di Pavoletti, Joao Pedro in due tempi infila. Rigore per la Sampdoria, Keita spinto da Rugani, il Var lo leva per fuorigioco di Quagliarella. Il finale è pirotecnico, al 34' st Ramirez illumina per Bereszynski, il polacco piazza all'incrocio. Gabbiadini due minuti dopo azzecca un gran sinistro defilato. Allo scadere un'altra gran botta, di Nainggolan, per il 2-2 e Cagliari a -4 da Spezia, Fiorentina e Benevento, quintultime. Per la terza volta in 4 gare, il Parma non sa difendere il vantaggio. Rimonta due volte la Fiorentina, la supera al 90' ma allo scadere sono i viola a prendersi il 4° punto in 6 partite, grazie all'autogol di Iacoponi. Al Franchi squadre con limiti e infortuni, Prandelli non va meglio di Iachini. Primo tempo con due tiri e due gol toscani, su palla inattiva, sblocca l'argentino Martinez Quarta, di testa su angolo di Pulgar. Il Parma pareggia su rigore, mano di Pulgar sul dribbling di Gervinho: segna Kucka. Dragowski respinge con un piede il tiro dell'ivoriano, ripassa la Fiorentina con Milenkovic, su uscita sbagliata di Pepe. Nella ripresa D'Aversa cambia l'attacco, pareggia al 27' l'ex Kurtic e sfiora il sorpasso. Traversa di Quarta, passano gli emiliani: contropiede di Inglese, per Mihaila. Poi l'autorete.

Serse Cosmi dopo i 5 gol presi a Bergamo ne fa 4 al Torino e si riporta a -5 dai granata, attesi dai recuperi con Sassuolo e Lazio. Dal Crotone il sostituto di Stroppa ottiene ferocia, al 27' la mano di Ansaldi causa il rigore, trasformato da Simy.

IL CROTONE SPERA

All'intervallo traversone di Vojvoda, Ansaldi calcia, assist per l'ex Mandragora che infila. Traversa granata di Bonazzoli alla ripresa, poi il 2-1: tiro di Petriccione deviato sul palo, ribattuta di Messias parata da Sirigu, Simy realizza la 56. rete con i calabresi, miglior bomber della storia. Palo dei pitagorici con Magallan e il sinistro di Reca da fuori, al 35'. Accorcia Sanabria (3-2), il trevigiano Cordaz manda sulla traversa il tiro del pari di Gojak. Nel recupero chiude Ounas.

Vanni Zagnoli

