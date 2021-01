La Roma ha messo le mani sullo statunitense Bryan Reynolds, difensore, classe 2001, che gioca nel Dallas. Con l'arrivo del talentino texano, che è stato a lungo a un passo dalla Juve (Paratici sembrava averlo in pugno), si allontana Gonzalo Montiel del River Plate che, invece, finirà probabilmente al Lione. In casa giallorossa aspettano, inoltre, il rientro del faraone El Shaarawy, reduce dall'esperienza multimilionaria in Cina con la maglia dello Shangai Shenua.

Fikayo Tomori è sbarcato a Malpensa e poi si è trasferito a Casa Milan per firmare il contratto che lo lega ai rossoneri. Un rinforzo importante per la difesa di Pioli. C'è anche la Lazio su Daniele Rugani, che vuole tornare in Italia dopo l'esperienza breve quanto fallimentare allo Stade Rennais, nella Ligue 1. Il club biancoceleste ha la necessità di sostituire Luiz Felipe in difesa: il brasiliano, infatti, sarà costretto a rimanere fuori per diverse settimane a causa di un grave infortunio alla caviglia.

L'Inter pensa al futuro e prepara il dopo-Handanovic: sono due i candidati per la porta nerazzurra, ossia l'argentino Juan Musso dell'Udinese e l'azzurro Alessio Cragno del Cagliari. Il Verona abbraccia il centrocampista Sturaro, ex Juve, proveniente dal Genoa, che piace tanto a Juric.

