LA ROMA SI FERMA AL VIOLA

ROMA - FIORENTINA 0-2La Roma si danna l'anima ma non segna, la Fiorentina si chiude a riccio ma fa i gol e si porta a casa una vittoria, la sesta di fila, particolarmente pesante per un posto in Europa League. I giallorossi avevano aveva bisogno della vittoria per tenersi il terzo posto e cercare una svolta d'umore dopo la serata amara di Champions, in vista del match di ritorno col Barcellona e del derby di domenica. Sulla sua strada ha però trovato il muro della Fiorentina che, pur priva di Chiesa e Badelj, ha saputo portarsi a casa la...