La Roma si fa sotto per Icardi: offre Dzeko e 30 milioni

MERCATOMILANO Il mercato stenta a decollare, sebbene si avvicini la chiusura in Inghilterra (8 agosto) e l'inizio della nuova stagione agonistica in Italia, dove però chiuderà il 2 settembre. Il Milan è un cantiere aperto, dopo che è sfumato il passaggio di Andrè Silva al Monaco, che non ha ritenuto idoneo l'attaccante. Suso è sempre in stand-by, Cutrone idem. La cessione del portoghese avrebbe permesso al club rossonero di pagare in parte il cartellino di Angel Correa, nella cui trattativa sono comunque stati fatti passi avanti. E lo...