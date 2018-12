La Roma rimedia un'altra figuraccia: ko con il Viktoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il fondo è stato toccato. A Plzen. Il risultato in Repubblica Ceca non conta, la figuraccia però resta: la Roma, 3° ko nel gruppo G, riesce a chiudere la fase a gironi inchinandosi pure al Vitkoria. Che, con il successo di prestigio (2-1), se ne va fiera in Europa League. Di Francesco, se la proprietà Usa non deciderà di esonerarlo oggi, deve battere domenica sera il Genoa all'Olimpico per tenersi il posto. A cadere a Plzen è la Roma di Monchi: 10 acquisti del ds in campo dall'inizio, escluso capitan Manolas. La sconfitta arriva nella...