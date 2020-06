ROMA-SAMPDORIA 2-1

La Roma prima regala e trema, poi si impone in rimonta con un super Dzeko. Partenza gagliarda dei giallorossi. Audero interviene due volte su Dzeko nel giro di 4 minuti. E al 10' chiude lo specchio a Pastore che aveva saltato tre giocatori in dribbling. Ma all'11 è la Samp a passare in vantaggio sfruttando una clamorosa disattenzione difensiva di Diawara che serve un assist involontario a Gabbiadini con un retropassaggio maldestro: l'attaccante aggira il portiere Mirante e infila di precisione. Diawara ne combina un'altra al 27': su un disempegno difensivo regala la palla a Jankto la cui conclusione è respinta dal palo. La reazione dei giallorossi porta a un gran gol di Veretout che indirizza all'incrocio dei pali da fuori area, ma Calvarese annulla grazie al var per un tocco di gomito di Perez. La squadra di Fonseca tiene alti gli esterni, ma soffre le ripartenze dei blucerchiati e Mirante deve opporsi due volte alle conclusioni insidiose di De Paoli.

In avvio di ripresa la Roma cerca il pari con Mkhitaryan, in contropiede la Samp risponde con Jankto. Il pari lo realizza al 64' Dzeko con uno splendido sinistro al volo in area su lancio di Pellegrini. I giallorossi continuano a spingere e poco dopo Kolarov coglie il palo su punizione. E all'84' ancora Dzeko batte Audero al volo, stavolta di destro. Una doppietta spettacolare per il bosniaco.

R.S.

