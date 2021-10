Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La Lazio pareggia in casa col Marsiglia, la Roma prende sei gol in Norvegia e il Napoli batte il Legia Varsavia con tre reti di Insigne, Osimhen e Politano.In Europa League i biancocelesti non danno continuità al successo in campionato con l'Inter e non vanno oltre al pareggio per 0-0 contro il Marsiglia dopo una partita giocata a ritmi non altissimi. La Lazio soffre nella prima frazione contro i provenzali per crescere nella ripresa senza...