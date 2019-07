La Roma prende Lopez, Demiral alla Juventus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOMILANO Il primo sabato di luglio coincide con il primo ingaggio della Roma. A Trigoria arriva il portiere Pau Lopez, che non ha risposto alla convocazione del Betis Siviglia «per concludere la trattativa legata al suo trasferimento in Italia», fanno sapere dalla Spagna. Lunedì il futuro portiere dei giallorossi dovrebbe essere in Italia per sottoporsi alle visite mediche. La Roma verserà nelle casse del Betis circa 20 milioni, più 7,5 derivanti dalla rinuncia alla percentuale sulla futura rivendita di Sanabria.La Juve ha...