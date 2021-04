Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE ROMANEUna giornata no per la Roma che si fa raggiungere a Reggio dal Sassuolo all'85' dal gol di Raspadori e viene scavalcata in classifica dalla Lazio scivolando al settimo posto, lontana dalla zona Champions. È un pari che premia tuttavia la determinazione degli emiliani al termine di una gara con rapidi capovolgimenti di fronte e diverse occasioni fallite (almeno una decina equamente divise) con i due portieri Pau Lopez e Consigli...