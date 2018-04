CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Roma naufraga ad Anfield Road sotto i colpi di un sontuoso Salah e di un Liverpool mai domo. Non basta un buon avvio per arginare gli inglesi che, dalla mezz'ora in poi, hanno surclassato i giallorossi, capaci di reagire solo dopo il 5-0, col gol di Dzeko e il rigore di Perotti che dà alla Roma quantomeno la speranza di tentare un'altra rimonta storica come aveva fatto col Barca. Il tecnico giallorosso ha riproposto il 3-4-2-1 col quale si era guadagnato la semifinale ma questa volta il modulo non ha pagato. Confermatissimo invece il 4-3-3...