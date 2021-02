La Roma non si distrae in Europa League, conquista contro il Braga una vittoria per 2-0 che è un ottimo viatico per il passaggio agli ottavi di finale e il giusto risultato visto l'andamento della gara e il livello dell'avversaria. Al Municipal, una partita convincente dei giallorossi, in pieno controllo, anche se non complicata visto che si è messa subito nella giusta direzione con la rete al 5' di Edin Dzeko, tornato per l'occasione titolare ma non capitano.

Il Braga, a sua volta terzo in campionato, e protagonista di un ottimo girone di qualificazione, non mostra qualità tali da impensierire i giallorossi e soprattutto la sua condotta di gara a ritmi blandi non mette mai sotto pressione la retroguardia italiana. Nella ripresa annullata una rete a Mkhitaryan, pescato in fuorigioco, con i giallorossi in superiorità numerica per l'espulsione di Esgaio (doppia ammonizione). Il raddoppio arriva al 41' con Mayoral su perfetto assist di Veretout.

In serata il Napoli esce sconfitto a Granada per 2-0 e sarà costretto a un'impresa per passare il turno nella partita di ritorno al San Paolo. La svolta già nel primo tempo con due gol nel giro di tre minuti per gli spagnoli. Apre le marcature al 19', di testa, Yangel Herrara. Dopo aver servito l'assist, raddoppia Kenedy in contropiede al 21'. Nella ripresa oocasioni per Zielinski e Mario Rui.

