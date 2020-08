NUOVA PROPRIETÀ

ROMA «Intendiamo rendere la Roma uno dei principali nomi nell'universo calcistico» attraverso «un approccio di investimento sostenibile e a lungo termine». Dan Friedkin è il nuovo padrone della Roma, ma non prevede follie, almeno non subito. Niente «soluzioni rapide di dubbia durata», spiega il nuovo proprietario da Houston nel giorno del closing che ha sancito il passaggio di consegne con James Pallotta.

I conti in rosso di Trigoria d'altronde consigliano cautela sul piano degli investimenti. Meglio programmare con attenzione il futuro, conservando almeno inizialmente nel Cda Mauro Baldissoni (il manager che più di tutti ha seguito l'iter di approvazione del nuovo stadio di proprietà a Tor di Valle) e il Ceo Guido Fienga, con cui «abbiamo costruito un ambizioso piano strategico», e che già domani volerà a Londra per incontrare il figlio del nuovo padrone, ovvero Ryan Friedkin, e cominciare a gettare le basi della Roma che sarà.

ZANIOLO RESTA

Di certo, l'icona del nuovo corso sarà Nicolò Zaniolo, la cui immagine, assieme a quella del capitano Edin Dzeko, campeggia già sul sito del Gruppo Friedkin. Il giovane talento sarà il punto fermo della squadra di Paulo Fonseca e non sarà sacrificato sull'altare del bilancio. Un'ottima notizia per la tifoseria che temeva l'ennesima cessione per generare plusvalenze.

Dan Friedkin sotto questo punto di vista sembra voler subito rompere col recente passato. «Saremo al fianco dei tifosi e della Curva Sud nello sviluppo di questa squadra e nella sfida per i trofei del futuro - spiega - Il nostro impegno è totale. Saremo molto presenti a Roma». Friedkin ha perfezionato l'acquisizione dell'86,6% del capitale sociale della Roma attraverso la Romulus and Remus Investments, società a responsabilità limitata con sede legale nel Delaware e operativa a Houston costituita lo scorso 26 febbraio, quando le parti erano a un passo dal concludere l'operazione salvo poi dover cedere al Covid-19. Friedkin dovrà ora lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie del capitale sociale. Per il 13,4% presente sul mercato pagherà 11,65 eurocent ad azione, un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al valore registrato ieri a Piazza Affari, dove il titolo ha guadagnato il 14,87% a 35 centesimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA