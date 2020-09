ROMA Fonseca si tiene stretta la panchina giallorossa nella notte in cui mette all'angolo Pirlo e spaventa la Juve, costretta alla doppia rimonta all'Olimpico: 2-2, pari che non premia la Roma, migliore nella strategia e nelle chance. Doppiette di Veretout e Ronaldo, con Dzeko che, anche se protagonista, non riesce a piazzare il colpo del ko contro la sua squadra mancata. I nuovi proprietari americani - i Friedkin presenti in tribuna - possono essere soddisfatti della risposta del tecnico romanista. Non della classifica: 1 punto in 2 partite. La fiducia di Agnelli in Pirlo, invece, non è mai stata messa in discussione.

TRAZIONE ANTERIORE

Fonseca si presenta con coraggio davanti ai campioni d'Italia. Oltre al debutto di Kumbulla, da centrale sinistro nella difesa a 3 con Mancini e Ibanez, entra a destra Santon per sostituire l'indisponibile Karsdorp. Non è l'unica novità nel suo 3-4-2-1: Pellegrini si abbassa a centrocampo, accanto a Veretout con l'esclusione di Diawara. Il tandem funziona: pressing e costruzione. In attacco il debutto stagionale di Dzeko, accompagnato dai trequartisti Pedro e Mkhitaryan, Formula, dunque, offensiva, anche perché la linea arretrata si alza quasi a centrocampo, a prescindere dalla presenza sui lati di Santon e soprattutto Spinazzola che sfonda spesso sulla sinistra. Pirlo replica dando subito spazio a Morata accanto a Ronaldo. Esce il fluidificante mancino Frabotta. Il sistema di gioco è camaleontico: quando la Juve avanza, è chiaro il 3-5-2. McKennie è il play, con Rabiot sul centro-destra e Ramsey, chiamato ad allinearsi con gli attaccanti, a fare la mezzala sinistra. Sui lati, altissimi, Kulusevski e Cuadrado che rientra accanto a Chiellini in fase di non possesso palla. Gli allenatori, insomma, osano, almeno guardando le caratteristiche dei protagonisti scelti per la sfida dell'Olimpico. La Roma, però, è più aggressiva. E sa essere pericolosa quando ruba palla e riparte.

TIMBRO FRANCESE

Dzeko combatte e, da capitano, sposa la nuova avventura in giallorosso. Mkhitaryan è ispirato. Si perde sul più bello, però: saltato Bonucci, calcia addosso a Szczesny. Mckennie, preferito in partenza a Betancur e Arthur, è scolastico. Fraseggio lento che non permette a Kulusevski e Cuadrado di decollare sulle fasce. Inutile il 61 per cento di superiorità nel possesso palla con cui i bianconeri chiudono il 1° tempo. I bianconeri, quando si sbilanciano, rischiano.

Proprio Dzeko guida i compagni all'assalto. Dal suo piede nasce l'azione del vantaggio. Il passaggio per Mkitaryan è sporcato, Veretout si ritrova la palla sul sinistro: conclusione potente che Rabio respinge con il braccio. Di Bello concede il rigore, trasformato proprio da Veretout.

Prima dell'intervallo, il pari. Ancora rigore, con Ronaldo che spiazza Mirante. Punito Pellegrini che interrompe l'azione di CR7, sfuggito a Mancini, pure lui con la mano. Dzeko, però, non perdona la Juve che ha scelto Morata. Lancio di 70 metri nel recupero per Mkhitaryan che scarica su Veretout: sinistro, doppietta e nuovo vantaggio.

SUPERIORITÀ SPRECATA

Il bosniaco, all'inizio della ripresa, potrebbe chiudere il match. Ma angola in modo eccessivo e scheggia il palo esterno, dopo l'azione di Spinazzola a sinistra. Fa lo stesso quando, sull'altra corsia, avanza Santon: conclusione lenta e centrale. Tra le due chance per il capitano romanista, il destro fiacco e scontato di Ronaldo che però è sempre in agguato.

Ibanez soffre in mezzo e anche Mancini sbanda. Pirlo, rimasto in partita, decide di usare la panchina: dentro Arthur per McKennie e Douglas Costa per Morata. Si fa cacciare Rabiot, doppia ammonizione: inutile e scomposta l'entrata su Mkhitaryan. Dentro a seguire Betancur per Ramnsey. Fonseca replica con Peres per Santon. Ronaldo copia Veretout e su cross di Danilo firma il pari definitivo: 450 i gol di CR7 nei Top-5 campionati d'Europa, dal 2003-04 anno del suo esordio in Premier League con il Manchester United. Si addormenta Mancini in area e Peres non riesce a recuperare.

In inferiorità numerica la Juve è più spigliata, gli interventi quindi danno qualche risultato. La Roma è stanca: ecco Diawara per Pellegrini e per far diga. E per difendere il punto che è comunque prezioso. Per entrambe le squadre.

Ugo Trani

