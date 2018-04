La Roma cerca un miracolo a Barcellona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDA DEL CAMP NOUSe Valverde usa parole di grande rispetto per la Roma, avanzando l'ipotesi che Barcellona e Roma hanno il 50% di possibilità di passare il turno, Eusebio Di Francesco sa che la serata del Camp Nou non sarà facile da gestire. Messi e Busquets hanno recuperato, mentre in casa giallorossa Nainngolan dovrebbe farcela, così come Pellegrini (potrebbe essere staffetta tra i due). L'unica vera certezza sarà l'assenza di Under e, al suo posto, possibile ballottaggio tra El Shaarawy e Defrel. Il tecnico dei giallorossi sa che...