All'Olimpico la Roma batte 3-1 lo Young Boys e mette in cassaforte il primo posto del grippo A. I giallorossi partono con un gioco fluido, ma stentano a concretizzare. La squadra di Fonseca si rende pericolosa con una punizione di Bruno Peres e successivamente con Pedro e Carlez Perez, ma è lo Young Boys a passare in vantaggio alla prima occasione con Nsame (34'): si libera di Cristante poi fa passare il pallone tra le gambe di Pau Lopez. Immediata la reazione dei giallorossi: al 42' pareggia di testa Mayoral su respinta del portiere dopo un tiro di Pedro. Nella ripresa ci prova Mkhitaryan con un insidioso rasoterra dal limite neutralizzato da Von Ballmoos. Il gol del vantaggio arriva al 59' da Calafiori, prodotto della Primavera, con uno meraviglioso sinistro all'incrocio. Tris di Dzeko all'81°.

Pareggio del Napoli (1-1) ad Alkmaar. Dovrà attendere la sfida di giovedì al San Paolo con la Real Sociedad per la qualificazione. Partenopei avanti con Mertens al 6' su cross di Di Lorenzo. Ospina si produce in due parate su Gudmundsson e di Aboukhlal. Il pareggio dell'Az arriva nella ripresa con Martins Indi che al 54' devia al volo un cross. Gli olandesi insistono e ottengono un rigore al 59': Ospina respinge il tiro dal dischetto di Koopmeiners. Petagna manca di un soffio all'86' il gol della vittoria e della qualificazione.

