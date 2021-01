ROMA Senza storia il derby della capitale. Lo vince da padrona la Lazio, la squadra delle due che ha vissuto finora le maggiori difficoltà. Quella più staccata in classifica e che ora aggancia, almeno momentaneamente, Atalanta e Napoli (in campo oggi) a quota 31. Mentre la Roma accusa una bruciante battuta d'arresto nella sua rincorsa alla vetta che rischia di allontanarsi a 9 punti se il Milan lunedì batterà il Cagliari. Partita perfetta della squadra di Inzaghi che prende subito il controllo e chiude il primo tempo in vantaggio di due gol. Apre le marcature Ciro Immobile (ala sua 147ma rete in Serie A) già al 14': distrazione di Ibanez, Lazzari si impossessa della palla e serve il centravanti che si presenta da solo davanti a Pau Lopez e lo trafigge con un tiro sotto il sette. Dopo una incertezza di Reina, che rischia l'autogol in uscita, arriva il raddoppio di Luis Alberto al 23' con un destro sul palo lontano. L'assist è ancora di Lazzari innescato da una verticalizzazione di Milinkovic Savic. La Roma arriva solo a sfiorare il gol con Mkhitaryan (36') perchè la difesa laziale è ben organizzata e concede poco o nulla.

Nella ripresa i giallorossi evaporano, mentre la Lazio si rende pericolosa con Milinkovic Savic, Caicedo e Immobile. E al 67' Luis Alberto, in serata di grazia, firma la doppietta personale con un gran destro dal limite dell'area.

R. Sp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA