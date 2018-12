La rivoluzione di Galderisi: «Cresciamo e ci divertiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AVVERSARIOPORDENONE Arrivato a Gubbio lo scorso 26 novembre per sedere sulla panca segata ad Alessandro Sandreani, il Nanu Giuseppe Galderisi sembra aver trasformato il gruppo messo a sua disposizione in un autentico branco di lupi. La Triestina sabato scorso è riuscita a curare le ferite inferte inizialmente da Casiraghi e Plescia solo nei 10' finali con Pizzul e Labrughi. Il Vicenza è stato addirittura sbranato al Barbetti dai morsi di Marchi e De Silvestro dopo aver sofferto la velocità e l'organizzazione della manovra umbra per tutto...