CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RIVALE«Quattro mesi fa ero a Formentera, che d'inverno non è come d'estate, e vivevo come un pensionato, ero quasi pronto per i cantieri. E oggi...». Oggi Gianmarco Pozzecco vive il debutto da allenatore in quella finale-scudetto che da giocatore invece lo consacrò 20 anni fa, quando guidò Varese allo scudetto della stella battendo Treviso. L'avversaria veneta di oggi è Venezia, il Poz ha cambiato ruolo, sta mettendo la testa a posto (sembra persino pronto a sposare la fidanzata spagnola Tanya) ma la passione per il basket è rimasta...