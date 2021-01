La risposta del Milan non si fa attendere: dopo la prima sconfitta in campionato, la capolista risponde concludendo la doppietta di sfide contro le squadre torinesi con il successo sui granata. Una vittoria accompagnata dai rientri di Zlatan Ibrahimovic dopo oltre un mese e Hakan Calhanoglu che permette alla squadra di Stefano Pioli di mantenere il primato e osservare con tranquillità una domenica ricca di scontri d'alta classifica, da Roma-Inter a Juventus-Sassuolo. Sono Rafael Leao e Franck Kessie, come nel successo di una settimana fa a Benevento, a firmare la reazione rossonera dopo la sconfitta contro la Juventus.

TONALI KO

Ma non ci sono soltanto notizie positive per un Milan che ancora una volta non finisce un match senza perdere un elemento: in questo caso sono Leao, che sarà squalificato, e soprattutto Tonali, che esce in barella al 50' dopo il contrasto con Verdi sul quale l'impreciso Maresca aveva inizialmente comminato un rigore per il Torino, corretto poi al Var. L'infortunio, che costringe Pioli ad adattare nuovamente Calabria in mediana, colpisce un reparto già decimato dall'indisponibilità di Bennacer e dalla positività al Covid-19 di Krunic, in un'infermeria rossonera piena, e che comprende anche l'altro positivo Rebic, più Saelemaekers e Gabbia. Anche per questo, il Milan è attivo sul mercato: per la difesa, c'è Simakan, a centrocampo può arrivare proprio dal Toro Meite. I rossoneri volano con un attacco baby da meno di 23 anni di media, con Castillejo, un Brahim Diaz ottimo da vice-Calhaoglu, Hauge e ovviamente Leao (21 anni a testa gli ultimi tre). Sulle loro ali, il Milan parte forte, e il Toro che sarà avversario dei rossoneri anche martedì in Coppa Italia non conferma i progressi visti nei quattro turni senza sconfitte. Salvatore Sirigu, nel confronto tra i portieri della Nazionale con Gigio Donnarumma, è subito attento al 6' su Tonali. Ma il predominio rossonero è evidente, soprattutto sulla fascia di Theo Hernandez. La prevalenza si concretizza: al 25', Hernandez sfonda, Diaz di prima trova Leao che, aiutato anche da una deviazione di Izzo, sblocca la gara con il 5° gol in campionato. Pochi minuti e arriva il bis, perché sull'azione personale di Diaz, è addirittura Belotti ad atterrarlo. Il penalty è netto ma a Maresca serve la visione a bordo campo per decretarlo: dal dischetto, Kessie non sbaglia. I rossoneri gestiscono, rischiando sulla traversa dell'ex di turno Rodriguez su punizione, mentre al 45' Sirigu strappa applausi fermando Kessie in contropiede.

La ripresa inizia con il rigore dato e poi revocato ai granata, e con l'uscita di Tonali. Le assenze sono la spina, l'unica, nella rosa di un Milan capace di riemergere dopo il primo rovescio. Confermando di non essere davanti per caso.

Loris Drudi

