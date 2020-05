Claudio De Min

«Non abbiamo ancora vinto un incontro e forse non ne vinceremo uno che è uno» scrisse Gianni Brera presentando Italia-Argentina: era il 1982, erano i Mondiali di calcio in Spagna, sappiamo come è finita. E del resto Brera aveva il copyright dell'arcifamoso «I pronostici li sbaglia solo chi li fa» rivendicando con un certo orgoglio il diritto e a volte anche il piacere (come in quel caso) di prendere qualche cantonata. «Questo virus (il Covid-19 ndr) è molto meno aggressivo di tante infezioni che conosciamo» disse la scienziata Ilaria Capua, mica una qualunque, il 27 febbraio scorso. Sappiamo come è andata. Come sta andando.

«Alla fine di questa pandemia saremo tutti migliori, un lato positivo in questo disastro ci sarà» dicevano quasi tutti all'inizio: peccato che dal cyberbullismo alle molestie, dall'odio verso i cinesi fino alle violente invettive contro Silvia Orlando, in questi mesi sia accaduto esattamente il contrario: dal web alla politica nessuno si è risparmiato. Per non parlare di «Andrà tutto bene», il mantra che ci ha accompagnato per le prime settimane di chiusura ma poi è andato pian piano scomparendo, umiliato dall'evidenza dei fatti.

Insomma, non siamo bravissimi nei pronostici scienziati o giornalisti, esperti veri o esperti da bar, toppano tutti alla grande e l'ultima prova, fresca di giornata, è arrivata dal calcio. Osservando i frenetici tentativi del mondo Pallone di ripartire eravamo convinti che «con cose ben più serie a cui pensare figuriamoci alla gente cosa può interessare del calcio». A maggior ragione di un calcio finto, asettico, senza pubblico, addirittura con nuove regole, senza abbracci, senza pathos. E invece la ripartenza della Bundesliga, la serie A tedesca, ha affollato davanti alla televisioni tedesche (nelle case e nei pub) qualcosa come sei milioni di spettatori, ed in tutto il mondo i riflettori si sono accesi sulla goleada del Borussia Dortmund (e pazienza se il muro giallo, la curva più grande d'Europa, era desolatamente vuoto), nel sabato che ha certificato la ripresa del grande calcio, con 160 paesi collegati: un fantastico spot per il torneo che ha avuto il privilegio e l'enorme vantaggio mediatico di ripartire per primo.

Certo, l'ansia da coronavirus in Germania non è esattamente la stessa che in altri paesi, sia per il numero delle vite umane sacrificate sia per l'impatto economico che l'epidemia avrà sui conti del Paese. Insomma, da quelle parti sono decisamente più rilassati. E allora aspettiamo di capire se l'entusiasmo sarà il medesimo anche in Spagna, dove si dovrebbe ripartire a fine giugno e si giocherebbe ogni giorno, con calcio di inizio anche alle 23 nelle zone più calde. E, soprattutto, in Italia, dove al momento la ripresa della serie A è (sarebbe) fissata per il 13 giugno: «Una follia», l'ha definita ieri il direttore dell'Udinese Pierpaolo Marino: «Riprendere dopo appena 4 settimane di preparazione sarebbe un suicidio per club e giocatori, con il rischio infortuni a livelo altissimo. In Germania sono ripartiti dopo 7 settimane e, sotto questo aspetto, è già un disastro». Ma pur di non perdere il malloppo dei diritti tv la Lega è disposta a tutto, anche a mettere a rischio l'incolumità di muscoli costosissimi, in un finale di campionato irreale, farsesco, decisamente fasullo. Governo (e Covid-19) permettendo, ovviamente.

