LA RIPRESA

Il rugby mondiale riparte dopo l'emergenza Covid-19 raddoppiando i test match per recuperare quelli saltati a giugno. Salvo, ovviamente, recrudescenze del virus. È «l'eccitante calendario di incontri internazionali in programma per l'autunno», varato ieri dal consiglio di World Rugby. Un vero autunno caldo ovale.

L'ente mondiale l'ha annunciato in un comunicato, dopo mesi di trattative con le parti in causa. Sarà eccitante per le partite (una cinquantina in tutto) e utile per le casse federali messe in ginocchio dal Covid. Come nel calcio, se non terminasse il Sei Nazioni si perderebbero fior di diritti tivù e commerciali. Si spera inoltre di avere una parte di pubblico sugli spalti rispettando il distanziamento (gli inglesi calcolano 20-40 mila spettatori su 80mila di Twickenham) per recuperare una fetta d'incassi. Un dato per dare l'idea: nel bilancio della Federazione italiana (Fir) gli introiti da rugby internazionale pesano per il 50%, circa 23 milioni di euro su 45.

SEI E OTTO NAZIONI AL NORD

In Europa dal 24 ottobre al 5 dicembre le nazionali disputeranno i recuperi del Sei Nazioni (anche femminile, non quello under 20), più l'inedito Otto Nazioni al posto dei test contro le grandi dell'emisfero Sud. In quest'ultimo torneo si aggiungeranno Figi e Giappone. Le squadre verranno divise in due gruppi: a) Inghilterra, Irlanda, Galles, Figi; b) Francia, Scozia, Italia, Giappone. Ognuna giocherà contro le altre. Il 5 dicembre si disputeranno le finali: prima contro prima, seconda contro seconda, eccetera. È possibile vengano concentrate in uno stadio unico per un grande Rugby day.

Per l'Italia del ct Franco Smith questo significherà un tour de force senza precedenti (neanche negli anni del Mondiale) di sei test match di alto livello in sette settimane. Il calendario azzurro: 24 ottobre Irlanda-Italia, 31 ottobre Italia-Inghilterra (recuperi del Sei Nazioni). Il 7 novembre sosta. Poi via all'Otto Nazioni: il 14 Italia-Giappone, il 21 Italia-Scozia, il 28 Francia-Italia, il 5 dicembre la finale comunque fuori casa. Sono previsti un raduno di preparazione in agosto e il ritiro dal 18 ottobre. A parte l'Inghilterra all'Olimpico (rimborso dei biglietti già prevendita ancora in stand-by), non si sa dove saranno giocate le sfide casalinghe con Giappone e Scozia. I contratti con Firenze e Padova, sedi dei test autunnali, sono scaduti e c'è il rischio di gare a porte chiuse.

CHAMPIONSHIP AL SUD

Nell'emisfero Sud dal 7 novembre al 12 dicembre si disputerà il Championship fra All Blacks, Sudafrica, Australia e Argentina. Verrà ridotto a sei settimane e giocato in un unico Paese, la Nuova Zelanda probabilmente, da tempo Covid-free.

L'adattamento del calendario è stato realizzato grazie «all'approvazione da parte del consiglio di World Rugby della modifica temporanea alla Regola 9 per rendere possibile il rilascio degli atleti internazionali nelle finestre convenute. È stata approvata come misura temporanea necessaria per mitigare l'impatto senza precedenti del Covid-19». Qui ci sono stati gli scontri con le leghe di club inglese e francesi: la Regola 9 prima prevedeva il rilascio dei giocatori per 3 partite, è stata raddoppia a 6 suscitando proteste.

Ivan Malfatto

