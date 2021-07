Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPARTENZASaranno la cabina di regia di palazzo Chigi e le indicazioni che giungeranno dal Cts a dettare i tempi e le modalità per la riapertura al pubblico, in piena sicurezza, degli impianti sportivi. Il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, mette un freno a ipotesi, percentuali e previsioni di riapertura al pubblico degli stadi, definendo «un puro esercizio di retorica» parlare di percentuali e altre ipotesi per la...