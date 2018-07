LA RINASCITA DI DJOKOVIC

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISNole Djokovic è tornato. Dopo due anni molto complicati, con conseguente discesa oltre la ventesima posizione del ranking, lui che vanta 223 settimane il numero 1 del mondo, il trentunenne di Belgrado vince per la quarta volta Wimbledon quando ormai pochi, forse nemmeno lui, ci credeva più dopo i tanti problemi al gomito destro, che sembrava non volerne sapere di guarire. Djokovic in questo lasso di tempo aveva cercato anche nuovi stimoli cambiando il suo staff, chiudendo dopo 11 anni la collaborazione con Marian Vajda e affidandosi...