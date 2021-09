Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIMONTATORINO È uscito Cristiano Ronaldo, è entrato Moise Kean, il grande scossone dell'estate della Juventus. «Ma io non sento nessun peso, soltanto grande responsabilità nel tornare a vestire questa maglia e sono convinto che questa sia la scelta giusta: sono pronto per questa nuova sfida», rassicura l'attaccante, pronto al salto di qualità definitivo alla sua seconda esperienza in bianconero.«Ho sempre avuto la Juve nel cuore,...