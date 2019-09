CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIMONTAPARMA Il Toro non conosce ostacoli e, dopo avere messo sotto il Sassuolo nell'esordio casalingo di campionato, concede il bis contro un avversario di ben altro lignaggio. Questa volta ad arrendersi ai granata è l'Atalanta dei miracoli, squadra da Champions League a tutti gli effetti, costretta a giocare sul neutro del Tardini di Parma per i lavori di ammodernamento del proprio stadio e sconfitta 3-2. La sfida fra due squadre che scelgono di giocarsela in ogni settore del campo finisce per essere avvincente ed emozionante: le due...