LA REYER VA TREVISO NO VIRTUS SUPER

Un Mitchell Watt incontenibile, da 27 punti con l'80% al tiro in 30 minuti, e un quarto periodo fenomenale di Andrea De Nicolao (13 dei suoi 16 punti arrivano negli ultimi 10') regalano alla Reyer un bell'epilogo del 2019. L'anno del secondo scudetto nell'era moderna, infatti, Venezia lo chiude con il successo sul fanalino di coda Pesaro (98-92) che vale l'ingresso definitivo tra le prime otto in classifica. Le Final Eight di Coppa Italia sono vicine e saranno certe con un successo sabato a Brescia, nell'anticipo dell'ultimo turno d'andata. Ma la qualificazione potrebbe arrivare anche con un ko, a patto che Varese non vinca a Treviso, mentre l'Umana ha lo scontro diretto a favore con le altre inseguitrici, Trento, Cantù e Reggio Emilia (oltre a Roma, che però nel prossimo turno riposerà).

La terza vittoria consecutiva di Venezia, nonché il 15° ko in altrettanti match per Pesaro, arriva nonostante una falsa partenza, con il 2-10 dato da Williams (26 per il nuovo acquisto dei marchigiani). Watt e Chappell (15 e 10 rimbalzi) suonano la carica con il 14-0 che porta avanti l'Umana Reyer, ma non arriva la fuga definitiva, anche perché Pesaro è sorretta da Pusica (24) e Barford (19). Il punto a punto regge fino a metà terzo quarto, quando Watt e l'ex di turno Daye (16) spingono Venezia, poi si scatena De Nicolao, che con due triple consecutive dà il primo vantaggio in doppia cifra (82-70), un gap che Venezia gestisce anche se con qualche brivido nel finale.

L'orgoglio non basta a Treviso per trovare il colpaccio a Brindisi: la De' Longhi esce sconfitta (81-74) e dice addio alle Final Eight, a cui invece accedono i pugliesi. Missione impossibile, quella per la squadra di Max Menetti, costretta a scendere in campo a 48 ore dalla sfida contro Sassari e oltretutto senza Nikolic, Fotu e Cooke.

Logan (20) e Tessitori (11) mantengono Treviso avanti per tutto il primo quarto (15-20). A ridestare la squadra dell'ex Benetton Vitucci è il solito Banks (18) assieme a Stone (17). Sotto di 15, però, Treviso ha la forza per risalire fino al 78-74 dell'ultimo minuto, ma non va oltre. In vetta, la Virtus Bologna vince la supersfida contro Milano del grande ex Ettore Messina. Quattro giorni dopo il + 32 nel derby contro la Fortitudo, la capolista gioca un'altra partita di altissimo livello, a conferma che i bolognesi possono puntare allo scudetto. Teodosic (15 e 6 assist) è eccellente al tiro e ispira Hunter (19), innescato bene anche da Markovic (12 assist). Milano è soltanto Rodriguez (19) e Micov (16) e finisce anche a - 16. «Abbiamo giocato una partita mediocre» tuona Messina. L'Armani, che si prepara a inserire l'ex Avellino Keifer Sykes, viene raggiunta al terzo posto da Brescia, che vince il derby lombardo in casa di Cantù.

L'anti-Virtus può diventare Sassari, che oggi nel posticipo delle 20.30 (Eurosport2) riceve Cremona del grande ex Meo Sacchetti, alla ricerca il successo per diventare la sesta qualificata alle Final Eight. Dove Cremona andrebbe da detentrice del trofeo. In corsa per la Coppa Italia c'è di nuovo Trento, grazie al colpaccio a Varese ispirato dalle triple di Mian (21) e Blackmon (24). A -2 dall'ottavo posto anche Reggio Emilia, che supera Roma.

Loris Drudi

