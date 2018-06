La Reyer si scuce lo scudetto, Trento passa con la forza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETdal nostro inviatoTRENTO La Reyer non ce l'ha fatta. In finale ci va dunque la squadra di Buscaglia che ha mostrato in questa durissima serie di semifinale una fisicità che gli orogranata non hanno saputo arginare, finendo per pagare anche l'assenza di Bramos, l'equlibratore chiave della difesa reyerina colpito duro in gara2 e mai più rientrato. Trento si prende dunque la rivincita con la Reyer che, al di là della bellissima stagione disputata, dovrà forse rivedere certi equilibri strutturali pensando al futuro perchè è chiaro che...