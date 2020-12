BASKET

Torna Mitchell Watt e con lui la vittoria: dopo 53 giorni e nove sconfitte tra campionato ed Eurocup, l'Umana Reyer seppur incerottata ritrova il successo con l'86-77 su Varese. Una vittoria che matura grazie allo sforzo difensivo degli ultimi minuti, unito alla precisione ai liberi di Daye, Stone e Chappell (11 punti). Prima, però, a tenere in quota l'Umana priva anche di Bramos erano stati De Nicolao (18) e Tonut (21), artefici del break di 16-2 per il + 9 (62-53), inutile però per chiudere i conti in anticipo contro il 40enne Scola e il nuovo acquisto Beane (16), ma Venezia trova ugualmente il modo per vincere.

Treviso non può nulla contro la qualità della Virtus Bologna, guidata da Milos Teodosic (20 e 9 assist) al successo 72-98. Nei 25' con il regista serbo in campo il parziale è +37 per i bianconeri, sulle cui pause la De' Longhi prova a farsi insidiosa con Carroll (11), Logan (19) e Mekowulu (12), ma sul 50-52 arriva il break esterno di 23-2 che la chiude. Milano batte Sassari e approfittando dello scivolone di Brindisi contro Pesaro nell'anticipo torna al comando, alla vigilia della supersfida di domenica a Bologna contro la Virtus che, in diretta su Raidue, farà debuttare Marco Belinelli. È un altro italiano ex Nba a guidare l'Armani, il sardo Gigi Datome, 24 punti contro una Sassari che non riesce a difendere il + 7 (59-66) dato da Burnell (23) e subisce 30 punti in un quarto finale in cui Milano fa 7-10 da tre. Successi pesanti per Fortitudo e Brescia. Per i bolognesi, che domenica ospiteranno Venezia, la cura-Dalmonte funziona: la seconda vittoria in tre gare con il nuovo tecnico arriva contro Cremona con i 26 di Aradori. La Germani vince al supplementare il derby lombardo contro una Cantù guidata da Woodard (28 con 8-11 da tre), decide Vitali con 16 e 10 assist.

BENE SCHIO, CADE S.MARTINO

In A1 donne, il rinvio di Battipaglia-Venezia al 7 gennaio trasforma il big-match del 30 dicembre tra Umana Reyer e Virtus Bologna nella sfida tra le capolista appaiate: grazie all'86-78 su Lucca, le V nere (con una partita in più) agganciano l'imbattuta Venezia. Schio si mantiene terza con il +55 (107-52) su Costa Masnaga, mentre San Martino di Lupari cade in volata (59-58) a Empoli nonostante i 24 di Anderson.

Loris Drudi

