LA REYER SI IMPONE NEL PRIMO SCONTRO

BASKETMESTRE C'è voluta una grandissima Reyer per bloccare a quota 22 le vittorie consecutive conquistate da Sassari in una stagione in cui la squadra guidata da Gianmarco Pozzecco vede il canestro come una vasca da bagno. Succede quando sei in estrema fiducia, quando riesci a creare quella chimica perfetta che ti consente di affrontare ogni gara con quel senso di onnipotenza che i sardi mostrano, o meglio mostravano da mesi. Eh sì perché il presente dice che nella finale scudetto il naso avanti l'ha messo subito la Reyer che ha dimostrato...