La sfida a distanza tra Venezia, Milano e Virtus Bologna è già in corso. Due turni di campionato e le tre big sono già al comando, in un gruppetto a punteggio pieno che comprende anche le sorprese Varese e Trieste. L'Umana Reyer domina a Cremona, battuta 83-66 con una prova che coach Walter De Raffaele definisce «solida in fase difensiva per tutti i 40 minuti». L'Armani rifila 40 punti di scarto (104-64) a una De' Longhi Treviso mai in partita, mentre la V nera espugna Brescia in volata grazie al tiro libero del grande ex Awudu Abass.

Reduce dalla brillantissima prima continentale contro l'Unics Kazan, Venezia conduce per 40 minuti anche a Cremona, approcciando subito la sfida nel modo giusto con Chappell (15 punti) a guidare il +7 immediato (0-7), seguito dalle triple di Daye (12) e uno Stone elogiato da De Raffaele per l'intensità in difesa, dove è stato il nostro faro. Ma il secondo quarto è anche del neozelandese Isaac Fotu, che con 11 punti in 14' simboleggia l'impatto della panchina dell'Umana Reyer (34 punti).

Cremona prova a rimanere in partita con il cuore di Poeta e il talento di TJ Williams (19) ma alla distanza deve cedere: dal 57-63 di metà quarto periodo, Venezia vola via con il 21-7 avviato da Tonut (14) e proseguito da Daye e da Watt (14), la cui spettacolare schiacciata chiude i conti. E porta l'Umana dritta alla sfida di prestigio di domani in Eurocup contro il Partizan a Belgrado. «Volevamo testare la nostra tenuta mentale dopo una bella vittoria in Eurocup contro Kazan, e a Cremona abbiamo controllato una partita che poteva diventare insidiosa» conclude De Raffaele.

All'opposto, invece, l'umore di Treviso, che viene sconfitta in modo netto sul campo di una Milano priva di Punter e Micov e che tiene a riposo Hines. Le schiacciate di Tarczewski (11) e le triple di Shields, match-winner in Eurolega a Monaco, e Delaney (12) danno il 17-6 per la squadra di Ettore Messina, mentre la De' Longhi perde Carroll per una distorsione alla caviglia sinistra.

L'Armani non rallenta, anzi accelera con LeDay (25 e 12 rimbalzi in 22'), superando i 20, i 30 e poi i 40 punti di margine, mentre Treviso è tutta nel gioco interno di Mekowulu (17). Il massimo vantaggio è sul 104-60 del 39' con l'ex di turno Moretti (10). «Volevamo fare una partita diversa ammette coach Max Menetti e quando non abbiamo concretizzato le cose buone fatte, è emersa la depressione. Avrei voluto un po' di rabbia in più. Dovremo fare tesoro di questa esperienza».

La Virtus vince a Brescia rimontando dal -8: il rientrante Teodosic (19) riporta in gara i bolognesi, Chery (24) illude Brescia ma nel finale la freddezza della V nera è decisiva, e Abass dalla lunetta segna il punto del successo esterno. Vince in volata in trasferta anche Trieste, che senza Henry espugna Sassari grazie all'ex di turno Fernandez (20) e alla tripla di Doyle (14) nell'ultimo minuto, con cui gli ospiti trovano il sorpasso decisivo in un match iniziato con una doppia cifra di svantaggio. Primi punti della stagione per Brindisi, che domina contro Roma.

