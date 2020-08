BASKET

Sei mesi senza gare ufficiali, soltanto 648 persone ammesse al Taliercio e una partita ufficiale già a fine agosto: il basket italiano che riparte attraverso la Supercoppa non può estraniarsi dall'inedito periodo vissuto, ma Umana Reyer e De' Longhi regalano alle rispettive tifoserie motivi per sorridere. Il primo derby è di Venezia, ma l'89-75 non racconta tutta la verità su un match in equilibrio per tre quarti. Poi, però, la squadra di Walter De Raffaele accelera, trovando la risposta a Milano e Virtus Bologna, le altre candidate a ricoprire un ruolo al vertice della Serie A, che avevano iniziato la Supercoppa con netti successi.

PREMIATO MORATA

Davanti a un veneziano acquisito come Alvaro Morata l'ex juventino che ha sposato una ragazza mestrina, la modella e influencer Alice Campello, viene premiato nell'intervallo dal patron Reyer Luigi Brugnaro Treviso non mostra timori reverenziali. E i problemi di falli di Mekowulu (20 punti in nemmeno 19') vengono coperti da Vildera, che contro il club d'origine si mette in bella mostra (13 e 10 rimbalzi). Venezia ha cambiato poco e le rotazioni lunghe sono utili per dare minuti a tutti, a cominciare dall'acquisto principale sul mercato, l'ex trevigiano Fotu (10), mentre il 17enne Davide Casarin figlio d'arte è ormai una presenza consolidata. Venezia trova l'accelerazione decisiva a inizio quarto periodo, quando De Raffaele spinge sull'assetto italiano: il 12-0 decisivo è generato da Tonut (13) e dalle triple di De Nicolao e Mazzola per l'81-66. Treviso non trova risposte, perché sul perimetro Carroll (18) è abbandonato dai compagni di reparto: Russell e Logan, infatti, totalizzano un emblematico 0-15 al tiro, mentre Cheese viene espulso dopo l'antisportivo su Tonut. Uno di quegli errori di gioventù ammessi da coach Max Menetti a fine gara. Nei 10' conclusivi, Venezia scappa anche con Chappell (16) e Daye (14). «C'era un po' di ruggine, ma poi è emersa l'identità difensiva, che è nel nostro Dna», spiega De Raffaele. Venezia si porta in vetta al girone C, che mercoledì vivrà il secondo turno: l'Umana ultimo club italiano a vincere un trofeo, con la Coppa Italia giocherà alle 20 a Trento, mentre la De' Longhi ospiterà al Palaverde alle 18 Trieste (entrambi i match su Eurosport Player). Si continuerà al ritmo di un match ogni tre giorni, e dopo i sei turni della prima fase, la prima classificata di ciascuno dei quattro gironi andrà alle Final Four di Bologna del 18 e 20 settembre, a una settimana dal via del campionato.

A quota due punti, nel girone del Nordest c'è anche Trieste, capace di vincere 86-83 contro Trento. Decide la tripla allo scadere di Tommaso Laquintana (16), che firma il gol-partita dopo il pareggio di Morgan (15) a 6 dalla fine. Un pareggio generato da una palla persa di Myke Henry, nuovo fromboliere di Trieste che prima dell'errore si era fatto apprezzare con 27 punti, la migliore prova di un singolo in questo inizio di Supercoppa.

MILANO A VALANGA

Negli altri gruppi, da segnalare i due larghi successi di Milano, da 31.5 punti di scarto medio contro Cantù in casa e Varese fuori. Non ha fallito nemmeno la Virtus Bologna, capace di dominare a Cremona, al contrario dell'altra bolognese, la Fortitudo, scivolata contro una Reggio Emilia rimaneggiata. Inizierà soltanto giovedì, infine, il girone nella bolla del Geovillage di Olbia, con Sassari, Brindisi, Roma e Pesaro: curiosità per la sfida tra Gianmarco Pozzecco, tecnico del Banco Sardegna, e Jasmin Repesa, tecnico ex Treviso tornato in Italia alla guida dei marchigiani. Quindici anni fa, Repesa cacciò Pozzecco dalla Fortitudo, e poche settimane dopo vinse lo scudetto.

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

