Un derby vinto in volata e una qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia di Milano ipotecata: l'inizio del 2021 sorride a Venezia, che passa a Treviso (86-88) e con il quinto posto in solitario vede a meno di un passo la possibilità di difendere il trofeo vinto l'anno scorso. Ma esce a testa altissima anche la De' Longhi, tagliata fuori dalla corsa ai primi otto posti, anche perché nel turno conclusivo dell'andata Treviso riposerà.

Il duello tra i bomber indirizza la sfida: se David Logan si ferma a 10 punti con 3-13 su azione e due liberi sbagliati nel finale, Stefano Tonut invece firma il proprio record di punti in A con 27. Il figlio d'arte e il predominio a rimbalzo lanciano Venezia, che trova il +3 con l'azzurro a 1'49 dalla fine e mette in cassaforte il risultato con un pallone catturato sotto il tabellone trevigiano da Daye, che poi realizza i liberi dell'82-87 (il suo 11° punto).

GARA PALPITANTE

La De' Longhi torna al massimo a -1, perché sull'azione del potenziale pari regalata da un fallo offensivo di Daye Venezia impedisce il tiro da tre ai padroni di casa, costretti ad accontentarsi del canestro da sotto di Chillo. Dopo il quale Bramos fissa il +2 finale dalla lunetta, epilogo di un derby appassionante. In attesa di rafforzare il perimetro con l'ex Brindisi e Cantù Wes Clark, Venezia sposta subito Julyan Stone in ala grande, e la partenza dell'Umana Reyer è buona grazie a Watt (15) e soprattutto Tonut (anche 7 assist), imprendibile in penetrazione (19-28). I cambi stimolano Treviso, che con Imbrò pareggia a quota 32, poi Russell (13) e Mekowulu (18) sorpassano. Tonut prova a resistere segnando il 25° punto sul 56-57 del 25', ma le triple di Sokolowski (15) e Mekowulu illudono Treviso (71-63).

MOMENTO-CHIAVE

Qui, però, Venezia cambia marcia in difesa, e nei 5' in cui non subisce punti firma il 14-0 che ribalta la sfida, con Bramos, Daye, la tripla di Stone e un'incursione di Casarin (71-77). Treviso non si arrende, ma nel rush finale Logan sbaglia dalla lunetta mentre Tonut segna in arresto e tiro. «Vittoria pesantissima dice Walter De Raffaele, coach della Reyer ho visto tanti segnali molto buoni, dall'atteggiamento per tutti i 40' alla difesa consistente del quarto finale». «Abbiamo combattuto per un grande sogno contro una grande squadra» ammette Max Menetti, tecnico della De' Longhi.

In vetta, Milano è campione d'inverno grazie alla rimonta vincente su Pesaro, nel giorno della 500° panchina di Ettore Messina in A: dal 54-67 firmato dall'eterno Delfino (23), l'Armani rientra con Datome (18), LeDay (24) e Shields (22). E dopo l'ultimo sorpasso ancora con Delfino al 39' - il canestro risolutore per Milano è la tripla di Sergio Rodriguez per il 92-88. Nella giornata caratterizzata dal rinvio di Trieste-Varese - per i 12 casi di positività al coronavirus tra i lombardi - e dai finali in volata, arrivano punti pesanti anche per Brindisi e Sassari. I pugliesi restano secondi grazie al successo su Trento ispirato dalla tripla di Harrison (18) a 27 dalla fine, mentre Browne (18) sbaglia la risposta per gli ospiti, che erano andati fino al 40-53, prima di subire il 14-0 orchestrato da Gaspardo (15).

I sardi agganciano la Virtus Bologna al terzo posto e in attesa di inserire Ethan Happ trovano il meglio da un altro lungo, Bilan, che con 22 punti e 14 rimbalzi fiacca le resistenze di una Reggio Emilia capace di forzare il supplementare con la tripla dell'ex di turno Bostic al 40'.

Loris Drudi

