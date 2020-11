L'Umana Venezia conferma la propria leadership nel campionato di A1 femminile. Anche senza coach Ticchi, positivo al Covid-19 e sostituito in panchina dagli assistenti Romano e Pernias Escrig, e con una Fagbenle ai box per un trauma cranico rimediato con la nazionale britannica, le orogranata dominano a Sassari. Finisce addirittura con un +40 (57-97), e per la Reyer è l'ottava vittoria in otto incontri, la terza con score vicino ai 100 punti. La partita è indirizzata già con un primo quarto da 28-13 di parziale, poi Venezia controlla e infine vola via con un'ultima frazione da 24-5. Top scorer è Petronyte con 21 punti (a cui aggiunge 15 rimbalzi), ma ce ne sono 16 a testa anche per Bestagno e Pan, oltre ai 12 di Penna e ai 10 di Anderson. Rimane di due lunghezze il vantaggio su Bologna, che dilaga a Campobasso, mentre sale a +4 quello su Schio.

Nel weekend infatti il Famila non ha giocato, a causa di alcune positività riscontrate nella squadra di Lucca, che ieri sera sarebbe dovuta arrivare al PalaRomare. Torna al successo invece San Martino di Lupari, corsara a Broni per 70-60. Partita sempre condotta dal Fila, anche se mai chiusa. Avanti anche di 12 lunghezze a 7' dalla fine, le Lupe si sono fatte rimontare fino al 59-59 del 38'. Nel finale, però, le triple di Anderson, Pasa e Ciavarella (10 bombe a segno per le giallonere) hanno permesso di piazzare l'allungo decisivo. Top scorer in casa padovana proprio la 23enne Ciavarella, che con 19 punti ritocca il suo massimo in A1. La prossima giornata avrà un anticipo infrasettimanale, e sarà un derby veneto: a San Martino di Lupari il Fila ospiterà il Famila Schio (mercoledì alle 20.30).

