La Purliliese vuole essere protagonista anche in Seconda categoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALCIO DILETTANTI«Cambieranno le cose: non andremo a fare le comparse in Seconda Categoria». È il monito del mister della Purliliese Luca Riola alla squadra che si è ritrovata al ristorante La Pieve di Porcia per la tradizionale presentazione pre season. Nei primi dieci anni di attività, la società del presidente Alex Del Ben non è mai andata oltre la Seconda, pur avendo sfiorato l'accesso in Prima ai playoff.Il punto più basso, vale a dire la retrocessione e permanenza in Terza, è stato superato con la promozione di categoria nella...