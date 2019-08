LA PROVA DEL NOVE L'ARBITRO È ICARDI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOÈ l'intrigo di ferragosto, il gran ballo della punta centrale. Dzeko dovrebbe andare all'Inter e a quel punto Icardi finire alla Roma, oppure al Napoli. Che potrebbe dare Milik ai giallorossi, mentre Dybala per il momento non va all'Inter, in quanto Conte non è così convinto di prenderlo, ma potrebbe finire in Francia, al Psg per prendere il posto di Neymar, che guarda oltre i Pireni: Barça o (meglio) Real Madrid.In avanti, l'Inter ha già l'imbarazzo della scelta, con Lukaku accanto al sempre più probabile Dzeko e a Lautaro...