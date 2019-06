CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROMOZIONETREVISO Migliaia di persone ieri sera davanti al maxischermo, 1500 ieri sera per la festa promozione in centro: la febbre del basket ha contagiato di nuovo Treviso. E il merito è di quella De' Longhi che, dopo un avvio stentato, è riuscita a risalire la china, a vincere la Coppa Italia battendo la Fortitudo Bologna prima nella stagione regolare di A2 e poi a stendere tutte le avversarie nei playoff e a conquistare quella serie A che il pubblico trevigiano non vedeva dal 2012, da quando Benetton ritirò la sponsorizzazione alla...