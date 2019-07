La promessa di Juric: «Un Hellas da battaglia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVO ALLENATOREVERONA - Presentato ieri nella sede dell'Hellas Verona del nuovo tecnico Ivan Juric. «È sempre stato un piacere giocare a Verona - ha esordito il croato - è un grande ambiente. Abbiamo iniziato a parlare con la società già dopo l'esonero di Grosso, e avevo dato disponibilità sia in A che in B. Rivincita? No, ma è una grande opportunità».Idee chiare anche sul modulo da proporre. «Vorrei partire con la difesa a 3, poi ci saranno match in cui partirò a 4. Per l'attacco dipende da che giocatori avrò. Il presidente mi ha...