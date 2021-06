Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FOOTBALL AMERICANOWASHINGTON Carl Nassib ha messo a segno forse il touchdown più importante della sua vita: ha placcato le sue paure e fatto coming out, diventando il primo giocatore attivo della Nfl, la Lega del football americano, a dichiararsi omosessuale. Una scelta non facile, soprattutto in uno degli sport più machisti del pianeta. «Come va, ragazzi? Sono Carl Nassib. Sono a casa mia a West Chester, Pennsylvania. Volevo solo...