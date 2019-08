LA PRIMA VOLTA DI MAX `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA UNO BUDAPEST Al suo 93° tentativo ce l'ha fatta. E gli è andata anche bene: ha battuto di 18 millesimi Bottas ed entrato nella storia come centesimo pilota a conquistare la pole position. Max Verstappen, un fenomeno che era arrivato in F1 come un uragano quando non aveva ancora la patente per guidare un'auto. Ma non poteva essere altrimenti. Il padre Jos aveva corso in F1 a corrente alternata fra il 1994 e il 2003. Anche la madre, Sophie Kumpen, gareggiava sui kart e gli zii materni frequentano ancora la piste. Le sue imprese,...