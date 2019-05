LA PRIMA ROSA È DI ROGLIC

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOPrimoz Roglic fa il vuoto, ma Vincenzo Nibali c'è. Il Giro d'Italia numero 102 si è aperto a Bologna con il dominio del ventinovenne sloveno, il solo a metterci meno di 13' per percorrere gli 8 km che da Piazza Maggiore portano al Santuario di San Luca. Lo sloveno ex saltatore con gli sci ha confermato il suo splendido stato di forma, che l'ha portato quest'anno a vincere già tre corse a tappe (Uae Tour, Tirreno-Adriatico e la settimana scorsa il Giro di Romandia); del resto Roglic va forte a cronometro così come in salita e a 29...