La prima di Sarri con la Juve: «La posizione di CR7 è a sinistra»

L'ESORDIOTORINO De Ligt gioca, almeno per uno spezzone, come pure Cristiano Ronaldo, che partirà dalla sinistra. E, finché la società non prenderà altre decisioni, Higuain è «al 100% nei programmi». La Juventus sbarca sul pianeta Sarri, al debutto sulla panchina bianconera nell'amichevole che oggi (13.30 Sport Italia) a Singapore inaugura la tournée asiatica targata Jeep. Il Tottenham finalista dell'ultima Champions è un avversario tosto, «più avanti per condizione fisica - osserva Sarri - e conoscenza tattica». Sarà dunque «una...