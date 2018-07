LA PRIMA DI CRISTIANO ALLENAMENTO DA DIVO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUI JUVENTUSIl Cristiano Ronaldo day ha due elementi in più rispetto alle prime volte di Maradona a Napoli, di Zico a Udine, di Rummenigge all'Inter e di Gullit al Milan o degli altri grandi campioni sbarcati in serie A: la tecnologia e i social. Eppure, l'unica immagine che i circa duecento tifosi (con alcune decine di giornalisti) in attesa sotto il solleone hanno di Cr7 è della Jeep Grand Cherokee scura, che sfreccia dentro e fuori la Continassa. E' poco per chi sperava in un papale saluto con la mano. Il campione lusitano comincia...