L'ineluttabile consapevolezza dello scorrere del tempo. Questione perfino filosofica per l'essere umano, a maggior ragione se sei un campione delle due ruote. Valentino Rossi ed il tempo son sempre stati amici, ed anche oggi che il tempo biologico non è più a suo favore, l'eterno ragazzo di Tavullia lo accetta lucidamente. Sepang, presentazione del team ufficiale Yamaha, di quella stessa compagine che, pochi giorni fa, ha già predisposto i piani per un futuro nel segno della gioventù di Vinales e di Quartararo, lasciando però a Valentino quella porta aperta per una moto ufficiale nel team Petronas che rende Rossi ancora padrone del suo destino. E, come tra i cordoli di un circuito, Rossi mostra tutta la sua lucidità: «In realtà non si tratta di una questione anagrafica, ma dai risultati della seconda parte della stagione 2019», analizza Valentino che però, in fondo, ammette come il fattore anagrafico sia imprescindibile in quella che è la massima espressione del motorismo su due ruote. «Da qualche anno, la MotoGP richiede un grande sforzo per tutta la stagione; servono le giuste motivazioni e per me le motivazioni provengono dai risultati». Storia di un cannibale, come lo sono tutti i campionissimi che amano il proprio lavoro, ma ancor di più, amano quella sensazione di competitività. «Se posso continuare ad essere veloce, il mio obiettivo rimane quello di correre anche il prossimo anno».

C'è la pacatezza e la consapevolezza delle proprie forze nelle parole di Valentino Rossi, che tende a dissipare qualsiasi sterica polemica in merito alle scelte di Yamaha: «Sono i risultati a fare la differenza; Maverick e Fabio l'anno scorso l'hanno fatta. Non sento una mancanza di rispetto perchè mi hanno riferito che se vorrò continuare mi supporteranno al massimo con una terza moto ufficiale. Dunque, sono ancora padrone del mio destino». Ecco, quella possibilità di scegliere, permette a Valentino l'ennesimo guizzo, il colpo di genio che ammicca e spiazza: «Non ho deciso nulla. E sarebbe bello anche riuscire ad andare forte e poi smettere. Vedremo come mi sento. Sono sicuro che la MotoGP e le corse mi mancheranno tantissimo, dunque vorrei rimanere se fossi competitivo. Se invece non sarò veloce, sarà più quello che avrò da perdere che altro».

Dall'altro lato del box, c'è un Vinales con la consapevolezza di aver conquistato i galloni del pilota di riferimento all'interno di un team ufficiale Yamaha. Sarà lui il pilota di punta di quella che dovrà essere la stagione del riscatto per Iwata. «C'è stato un momento in cui avevo bisogno di chiarirmi con Yamaha, ma dopo l'estate ho avvertito un grande supporto», ha riferito il pilota di Figueres. «Sono un pilota a cui piace avere pressione, anche nello sviluppo della propria moto». Tra Maverick e Valentino, nella foto di rito, ecco il grande ritorno di Jorge Lorenzo, tester felice con licenza da wild card: «Quando mi sono ritirato, pensavo di andarmene per sempre. Ero in un momento diverso della mia vita. Ma ora, con Yamaha, sono tornato a sentire la felicità di guidare».

A pochi metri di distanza, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli hanno tolto i veli alla propria Yamaha M1. Le luci dei riflettori sono ovviamente tutte per il giovane fenomeno di Nizza che mantiene però un profilo basso: «L'anno scorso abbiamo avuto una grande stagione da esordienti, ma c'è ancora tanto lavoro da fare».

